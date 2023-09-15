Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanın Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.

Karar ile birlikte Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atamalar yapıldı. Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında yeni Üst Kademe Kamu Yöneticileri ise; Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan şeklinde sıralandı.

Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine İsmail Ertüzün getirilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kiraz oldu.

Milli Eğitim Bakanlığında Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk olurken Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ise Ali Köse oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rektör atamaları da gerçekleştirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fadime Yüksektepe; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rahmi Er; Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Karara göre Tarım ve Orman Bakanlığında 44 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine atama gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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