Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı.

Genel kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 sene uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 sene uzatılmasına ilişkin tezkere süresinin uzatılması, Genel Kurul'da görüşmeler sonrası oylanarak kabul edildi.

Bu kapsamda, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 8 Ekim 2019'de verilen iznin 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatılacak.