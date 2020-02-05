Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

TSK, deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir sene daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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