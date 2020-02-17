Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Toplantıya; Kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı https://t.co/DGoVykJC2S pic.twitter.com/1QZAwm1raA— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 17, 2020
HABERE YORUM KAT