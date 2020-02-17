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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Toplantıya; Kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.

 

 

 

 




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