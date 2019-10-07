Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına sert tepki: Türkiye güçlü ve kararlıdır! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye açıklamaları sonrası, sosyal medya hesabından jet hızında açıklama yaptı. "Suriye'nin kuzeyi harekatında biz yokuz" diyen ABD'ye Kalın, kimsenin toprağından gözü olmadığını vurgulayarak, amacın terör unsurlarını temizlemek olduğunu söyledi ve "Türkiye güçlüdür ve kararlıdır." dedi.

A+ A-

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.

Türkiye güçlüdür ve kararlıdır."



