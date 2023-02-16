Cumhurhan Dunki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cumhurhan Dunki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cumhurhan Dunki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cumhurhan Dunki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cumhurhan Dunki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cumhurhan Dunki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cumhurhan Dunki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cumhurhan Dunki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cumhurhan Dunki 28 Aralık 2003 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cumhurhan Dunki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cumhurhan Dunki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cumhurhan Dunki'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cumhurhan Dunki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.dunki59/

Cumhurhan Dunkiboyu ve yaşı kaç

Cumhurhan Dunki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cumhurhan Dunki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cumhurhan Dunki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cumhurhan Dunki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2021 yılında Edirnespor Alt

1 Temmuz 2022 yılında Edirnespor

Cumhurhan Dunki kimdir

Cumhurhan Dunki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cumhurhan Dunki şuan Edirnespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kücükcekmece Yesilova Esnaf Spor

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Cumhurhan Dunki nereli

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