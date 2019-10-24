Cumhuriyet Altını fiyatı - 24 Ekim - Cumhuriyet altını alış satış fiyatları

Altın fiyatları 24 Ekim Perşembe günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Cumhuriyet Altını fiyatı bugün ne kadar? İşte 24 Ekim - Cumhuriyet altını alış satış fiyatları

Cumhuriyet Altını fiyatı - 24 Ekim

Ekim ayına 1.865,00 lira ile başlayan Cumhuriyet Altını, 30/09/2019 tarihinde 1.812,0000 lira ile son bir ayın en düşük, 14/10/2019 tarihinde ise 1.912,0000 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-2,51 değişim gösteren Cumhuriyet Altını şu an 1.860,5269 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatları

Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre 1 Cumhuriyet Altını alış 1.835,0000 Türk Lirası, satış ise 1.863,0000 Türk Lirası'dir.