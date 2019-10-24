Cumhuriyet Altını fiyatı - 24 Ekim - Cumhuriyet altını alış satış fiyatları
Haftaya yukarı yönlü trendle başlayan altın fiyatları, özellikle dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Peki Cumhuriyet Altını fiyatı bugün ne kadar? İşte 24 Ekim - Cumhuriyet altını alış satış fiyatları
Altın fiyatları 24 Ekim Perşembe günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Cumhuriyet Altını fiyatı bugün ne kadar? İşte 24 Ekim - Cumhuriyet altını alış satış fiyatları
Cumhuriyet Altını fiyatı - 24 Ekim
Ekim ayına 1.865,00 lira ile başlayan Cumhuriyet Altını, 30/09/2019 tarihinde 1.812,0000 lira ile son bir ayın en düşük, 14/10/2019 tarihinde ise 1.912,0000 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-2,51 değişim gösteren Cumhuriyet Altını şu an 1.860,5269 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını alış satış fiyatları
Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre 1 Cumhuriyet Altını alış 1.835,0000 Türk Lirası, satış ise 1.863,0000 Türk Lirası'dir.
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