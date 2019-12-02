Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'a ilişkin açıklama

HDP eski Eş Genel Başakanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin iddialara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklık getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ, RAHATSIZLANDIĞINI BİLDİRMESİ ÜZERİNE ACİLEN 112 ARANMIŞTIR'

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.

'DEMİRTAŞ'IN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ'

Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

'DOKTOR MUAYENE TALEPLERİ HER ZAMAN KARŞILANDI'

Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır.

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söylemiş, Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini iddia etmişti.