Cumhuriyet savcısı trafik kazasında yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde trafik kazası meydana geldi.İznik ilçesinden, Orhangazi ilçesine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) yönetimindeki otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada sürücü Nurpaşa Özsaydın ile araçta bulunan Kars Cumhuriyet Savcılığı’ndan son yayımlanan hakimler savcılar kararnamesinde Antalya’ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu (35), eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dere yatağında hurdaya dönen otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılığın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.