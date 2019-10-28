Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Badminton Federasyonu'yla birlikte geleneksel olarak düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası, 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde gerçekleşen turnuvaya Antalya ve Antalya dışından 250 sporcu katıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, 18-35, 35-44, 45-54 ve 55 ve üstü olmak üzere 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşti. Spor salonunda turnuva için 4 ayrı badminton kortu oluşturulurken dereceye giden sporcular Pazar günün düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

Kaynak: İHA