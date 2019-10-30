Cumhuriyet Bayramı Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Küçükçekmece'de binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle kutlandı.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bayram nedeniyle ilçede "Halkın Cumhuriyeti" temasıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar önce Küçükçekmece Nikah Salonu'nda yemekte bir araya geldi. Bin kişinin katıldığı yemeğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da katıldı. Programda manavından öğrencisine, ev hanımından öğretim görevlisine kadar herkes kendi Cumhuriyeti'ni anlattı. Küçükçekmece Bando takımının gösterisiyle coşku artarak devam etti.Yemeğin ardından yürüyüşe geçildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi önderliğinde Atakent Meydan Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşünde hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylendi. Selçuklu Parkı'na ulaşan kortejin coşkusu burada da devam etti.

"Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmalıyız"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, bugün halkın günü olduğu için az konuşacağını kaydederek, "Tabii ki Cumhuriyet halkın. Bugün burada ve bu saate gelinceye kadar Cumhuriyetimizin 96'ncı yaş gününü kutluyoruz. İyi ki Cumhuriyetimiz, iyi ki Mustafa Kemal Atatürkümüz var. İyi ki bu halkımız var. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmalıyız. Onun için bu akşam Küçükçekmece halkıyla birlikte burada 96'ncı yaş gününü kutlayacağız. Çok mutluyuz bunun için, çok sevinçliyiz" dedi.

Kaynak: İHA