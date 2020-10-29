  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu

Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu

Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öptükten sonra cebine koyup devam ettiği bu video vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan video çokça beğeni ve yorum aldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!

Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza olayları çözüme kavuşturabilecek mi?

Freni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtulduFreni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtuldu

 

29 Ekim 2020 Perşembe 10:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!
İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!
Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu
Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!
Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı
Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı
Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Freni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtuldu
Freni patlayan otomobille çarpıştı! Kurye ve arkadaşı ölümden son anda kurtuldu
Tatlı almak için evden çıktı! Sokak ortasında dövülüp hastanelik oldu
Tatlı almak için evden çıktı! Sokak ortasında dövülüp hastanelik oldu
5 köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam canının zor kurtardı!
5 köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam canının zor kurtardı!
Çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı!
Çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı!
Tekirdağ'da görülen hortum kameralara böyle kaydedildi!
Tekirdağ'da görülen hortum kameralara böyle kaydedildi!