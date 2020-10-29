Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu
Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öptükten sonra cebine koyup devam ettiği bu video vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan video çokça beğeni ve yorum aldı.
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29 Ekim 2020 Perşembe 10:53
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