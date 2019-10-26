Cumhuriyet coşkusu Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaklaşık bin 500 kadın ile bir araya geldi. Programda Türk bayrakları ile Başkan Ataç'ın eşliğinde marşlar söyleyen kadınlar, Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Kutlaması yaklaşık bin 500 kadının katılımı ile gerçekleşti. Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra bin 500 Belde Evi kursiyeri kadın katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Bu salonda o kadar olağanüstü bir manzara var ki. Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle bir aradayız. Diliyorum sonsuza kadar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Yıl 1934; Atatürk kadınımıza seçme ve seçilme hakkını veriyor. 1971'de, bugün dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan İsviçre, kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyor. Kadın haklarına saygılı, böyle bir lider örneği bulamazsınız. Türk kadınının da Ata'sına olan sevgisi ve saygısı bambaşkadır. Sizlerin de Cumhuriyetimize verdiğiniz değer ortada; bugün iki salonumuzu birden doldurduk. Atatürk'ün tarif ettiği aydın Türk kadınına, ülkemizin çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Yine önemli ve güzel işler yapacağız"

Konuşmasına Eskişehir'e de değinen Başkan Ataç, "31 Mart'ta kentimiz, yerel seçim sınavını başarı ile verdi. Eskişehir, "Biz Cumhuriyet kentiyiz, Atatürk kentiyiz, böyle devam edeceğiz" dedi. İnanın hep söylüyorum; ben, seçimleri sizlerin sayesinde kazanıyorum. Sizlerin desteği ile buralardayız, bize sahip çıkmasanız burada başkaları olur. Tabi verdiğiniz oyun karşılığında sizleri asla mahcup etmedim. İnşallah bu 5 yıl içinde Eskişehir'de yine önemli ve güzel işler yapacağız ve Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu şehri güzel hale getiren siz Cumhuriyet kadınlarına minnet borcumuz var. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehirde sizlerle birlikte yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak işaret ettiği şehir, Eskişehir'dir" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Başkan Ataç ve kadınlar, ellerinde bayraklar ile İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'na eşlik etti. Başkan Ataç salonu dolduran çok sayıda kadın ile tek tek selamlaşarak bolca fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA