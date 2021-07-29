Cumhuriyet Gazetesi'nde 'sendika' kavgası istifa getirdi Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı

Son dakika.. 3 yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu belirten Küçükkaya, "Gelinen noktada olay "ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bıracaksın" çizgisine geldi. 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

Küçükkaya Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında şunları kaydetti;

"7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen vakıf toplantısında yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildim. 3 yıldır bu görevi büyük bir onur ve gururla yürüttüm. Yazı işleri ekibimle gazetecilikte, habercilikte, büyük başarılara, ödüllere imza attık. En büyük mutluluğum 27 yıldır Cumhuriyet ailesinin bir üyesi, emekçisi olmamdır.

"Bu hafta başında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun tarafından, "Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam" istenmiştir. Gelinen noktada olay "ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bıracaksın" çizgisine geldi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazı işleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet'le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum.

Bugün 29 Temmuz 2021 itibarıyla 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum. Bugüne kadar hep desteğini hissettiğim Cumhuriyet ailesine, çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."