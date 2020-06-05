Enis Berberoğlu tahliye mi edildi?

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

Enis Berberoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle cezasını evinde çekmesi yönünde karar verildi.

Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi karar alındı. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Kadri Enis Berberoğlu, (d. 5 Haziran 1956, İstanbul) Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı.

1975 Avusturya Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

GAZETECİLİK GEÇMİŞİ

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra siyasi baskılar yüzünden 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.

SİYASİ KARİYERİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara’da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV. ve XXVI. dönem İstanbul milletvekilidir.

ÖZEL HAYATI

Kendisi gibi gazeteci olan Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilen Berberoğlu'nun, “Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”, “Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı” ve “Öbür Türkler” adlı kitapları var. Boş zamanlarında matematik, tarih ve triller tarzı kitaplar okumayı seviyor.

24 Nisan 2005 tarihli köşe yazısında, aile boyu suç ve meziyete inanmadığını kaydedip, çarpıcı örneği kendi köklerinden verdi: “Berberoğlu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyadının geçmişi, vakıf kayıtlarında 200 yıl geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem İzmir'de Rufai ve Kadiri tekkesinin şeyhiydi, babam imanlı bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bulaşmadı, bendeniz tescilli sosyal demokratım.”