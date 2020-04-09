Cumhuriyet Halk Partililerin koronavirüs yalanına AK Parti'den sert cevap!

Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Gök, dün yaşanan tartışmaya vurgu yaparak, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, çok dikkatli olmalıyız. En ufak bir ihmalimizde önlenemeyecek sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Arkadaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları konusunda özenli ve önemli bir dikkati göstermelerini rica ediyorum" dedi.

"AÇIKLANAN RAKAMLARLA DEFNEDİLENLERİN RAKAMLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de ölçülmeyen rakamlarla, yapılmayan testlerle başarı hikâyesinin yazılmaya çalışıldığını öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, açıklanan resmi rakamlarla ile defnedilenlerin rakamlarının birbirini tutmadığını iddia etti. Özel, "İstanbul'da, vakaların çıktığı günden 31 Mart'a kadar 300 tane Covid-19 olmayan bulaşıcı hastalık tanısıyla defnedilmiş kişi var. Normal Covid'in sayısının çok daha üzerinde" diye konuştu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN'DEN CHP'LİLERİN KORONAVİRÜS ELEŞTİRİLERİNE YANIT!

Muhalefetin eleştirilerine yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.

Eleştirileri kabul etmediklerini kaydeden Zengin, "Sağlık Bakanlığımızla ilgili olarak bir suç uyduruluyor. Deniyor ki; 'sahte rakamlarla, ölçülmeyen rakamlarla, sahte testlerle farklı bir tablo inşa ediliyor.' Yani bir suç isnadı var, suç uyduruluyor. Her akşam, televizyonda Bilim Kurulu üyelerinin kanaatlerini görüyoruz, hatta zaman zaman birbirinden farklı kanaatlerini görüyoruz. Sağlık Bakanımız da gün gün, yaklaşan tehlikeyi, ne olduğunu, nasıl olduğunu, hepsini anlattı" dedi.

Tüm dünyanın, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde gösterdiği başarıyı takdir ettiğini kaydeden Zengin, "Dürüst bir şekilde anlattıkları bir resmi, 'sahtelik' olarak anlatmayı Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verildi.