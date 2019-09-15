Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aylin Nazlıaka hakkında karar

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 26'ncı dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine ilişkin talep ele görüşüldü.

Toplanytıya 9 üyenin katılmazken 26 üye onay, 22 üye ise ret oyu verdi.

NAZLIAKA'NIN CHP'YE DÖNÜŞÜ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ!

Aylin Nazlıaka'nın 3,5 yıl sonra yeniden CHP'ye dönüşü, oy birliğiyle kabul edildi.

Aylin Nazlıaka talebi, daha önce 2 kez PM gündemine gelmiş; ancak reddedilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 2016'da, 'vekil odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar verilmişti.