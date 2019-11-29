Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu

Olay, Döşemealtı'da saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana gitti.

İddiaya göre, Eren D. ormanlık alanda arkadaşlarına intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.