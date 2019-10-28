Cumhuriyet kupası maçında dostluk kazandı
Kütahya il protokolü ile Veteran Kütahyaspor karşılaşmasında dostluk kazandı.
Kütahya il protokolü ile Veteran Kütahyaspor karşılaşmasında dostluk kazandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyet Kupası Maçı" düzenlendi.
Kütahya İl Protokolü takımı; Vali Ömer Toraman, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile daire müdürlerinden oluştu.
Kütahya İl Protokolü ile Veteran Kütahyaspor arasında Mustafa Asım Alkış stadında oynanan maç 4-4 berabere bitti.
Kaynak: İHA
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