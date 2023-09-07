Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Balıkesir Tren Garı önündeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşları, sembol zeytin ağaçları ve "Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir" yazıları karşılayacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Balıkesir Tren Garı önündeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşları, sembol zeytin ağaçları ve "Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir" yazıları karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı peyzaj çalışması 11 Eylül'e kadar tamamlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda orta refüjde peyzaj düzenlemesi yapıyor. Deforme olan Vasıf Çınar Caddesi'nde; trimer kazısı yapıp, sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 380 metrekare olan kavşağın ve orta refüjün peyzajını düzenliyor. Kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, peyzaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından kavşağın çok daha güzel olacağını söyledi. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin gitmediği tek bir nokta bırakmadıklarını vurgulayarak "Balıkesir'in; konumu, ulaşım, doğası, yöresel lezzetleri, turizmi, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesin beklentisine cevap verebilecek sağlıklı ve uzun yaşam şehri olması için şehrin tüm dinamikleriyle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Balıkesir'e yakışan kavşak

Proje dahilinde; mermer kaplı ve aydınlatmalı üç kademe basamak ile alanın yükseltilip,mevcutta bulunan bayrak direği yenilenerek yeri revize ediliyor. 2 adet aydınlatmalı "Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir" yazısı ve zeytin ağacı, kavşaktan geçenleri karşılayacak. Antik kumlamalı parke taşı ile yenilenen kavşağa, akıllı kavşak kamera sistemi ve LED sinyalizasyon sistemlerinin de yerlerinde değişiklikler gerçekleştiriliyor. Kavşak düzenleme çalışmaları 11 Eylül Pazartesi gününe kadar tamamlanacak.

Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Cumhuriyet Meydanı’na peyzaj çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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