Cumhuriyet Meydanında halka açık 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı

KAYSERİ Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda halka açık resepsiyon düzenlendi.

Vali Şehmus Günaydın'ın ev sahipliğinde Valilik binası önünde gerçekleşen resepsiyona, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, resepsiyonun bu yıl halka açık bir şekilde yapıldığını söyledi.

Vali Günaydın, "Bu resepsiyonun burada yapılması için bütün kurum ve kuruluşlarla görüştük. Onlardan da olumlu cevap alınca bu düşünceyi hayata geçirmek için hep beraber çalıştık. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi Ağustos ayı milletimizin zafer ayıdır. Malazgirt'i zafer ayında kazandık. 30 Ağustos büyük zaferi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında milletimizle beraber kazandık. Ülkemiz ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyorum" dedi. Günaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı koruma adına her zaman onlara yakışır bir şekilde davranmak ve tavır koymak zorundayız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde bu büyük milletimizin değerli fertleri ellerinizde şanlı bayrağımızla meydanlardaydınız. Bu hainlerin tanklarının önlerine yattınız. Milletimize yönelik bu tehdidi sizler kahraman ordumuzun değerli mensuplarıyla bertaraf ettik. Biz ecdadımızdan aldığımız bu kararlılıkla geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Kahraman ordumuz ile gurur duyuyoruz."

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DHA