Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1915 yılında doğan edebiyat öğretmeni Kıymet Gazez, vefat etti.

40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan ve iki kez Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Gazez için Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gönen İlçe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, Gönen'de Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Gazez'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Gazez'in vatansever kişiliğiyle tanındığını ve özel günlerde sürekli öğrencilerle bir araya geldiğini anlattı.

Yurt, Gazez'in kurtuluş mücadelesi dönemi ile cumhuriyet dönemine ait anılarını öğrencilerle ve herkesle paylaştığını belirterek, "Kendisine Rabbim'den rahmet, kederli ailesine de sabırlar diliyorum." dedi.

Daha sonra Gazez'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kıymet Gazez'in yakınlarının yanı sıra Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, eski Çanakkale Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gönen'de 1915 yılında doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Gazez'e 100 yaşını aşması dolayısıyla Yaşlılık Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye takdim edilmişti.

Kaynak: AA