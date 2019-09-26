Cumhuriyet Ortaokulu Teknofest 2019’a katıldı

Milas Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Sonnur Kılınç, Çağan Erzurumlu, Can Özkaya ve Tuna Özdemir kurdukları Tekno Fikir isimli takım ile katıldıkları Teknofest Uçan Araba Tasarımı Yarışmasında finale kalarak 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest 2019 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivaline katıldı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde Teknofest 2019 için öğrencilerin istek ve talepleri doğrultusunda beş takımla farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuruda bulunmuştu. Yarışma şartnamelerine bağlı olarak öğrenciler ikinci dönem boyunca yaptıkları çalışmaları Teknofest yarışma komitesine gönderdiler. Gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi sonucu Tekno Fikir isimli takım tarafından geliştirilen uçan araba konsepti finale kaldı.

Danışman öğretmenleri İlhan Özdemir ile birlikte festivale finalist yarışmacı olarak katılmayı hak kazanan Tekno Fikir takımı festivalde Cumhuriyet Ortaokulu'nu başarıyla temsil etti.

Festivalde öğrencilerin hazırladıkları konsept tasarım aralarında ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK gibi öncü kurum ve kuruluşların mühendis ve uzmanlardan oluşan jüriye başarıyla sunulduğunu belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Festival boyunca stantlarında gelen ziyaretçilere tasarımlarını anlatan öğrencilerimiz ayrıca festival kapsamındaki etkinliklere katılmayı da ihmal etmedi. SoloTürk, Türk Yıldızları, Su - 30 ve Su - 35 gösteri uçuşlarını festival boyunca izleme fırsatı buldu. Kurum ve kuruluşlar ile şirketlere ait stantları dolaşmış ve güncel teknolojileri yerinde izleme ve deneme fırsatı yakaladılar. Deneyap atölyeleri, VR teknolojiler, robotik gibi etkinliklere katılım gösterdiler. Diğer kategorilerdeki yarışma çadırlarını yerinde izleme, gözlem yapma fırsatını yakaladı. Uçan araba yarışmasına yurdun çeşitli illerinden katılan 471 takım arasından 20 finalist takım arasına girmeyi başaran ve okulumuzu yarışmada başarıyla temsil eden Tekno Fikir takımını kutlarız" dedi.

Kaynak: İHA