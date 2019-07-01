Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti KOCAELİ (AA) - Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, yeğeninin düğünü için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Antalya Adliyesinde görev yapan savcı Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze ilçesine...

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