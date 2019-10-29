Cumhuriyet senfonik destanı Kuşadalılarla buluşturdurdu

Kuşadası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılında 19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" isimli senfonik destan Tarihi Kervansaray'da izleyiciyle buluştu.

Kuşadası Altın Güvercin Sanat ve Kültür Vakfı ( KUSAV) tarafından organize edilen etkinliğe Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "KUSAV" tarafından organize edilen, "Senfonik Destan" Orkestra Şefi Burak Tüzün ve Boğaçhan Sözmen'in anlatımıyla gerçekleştirildi. 2 saat 15 dakika süren senfoni bitiminde izleyiciler uzun bir süre orkenstrayı ve Boğaçhan Sözmeni ayakta alkışladı.

KUSAV Başkanı Levet Köylü, " Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yılı kutlamaları dolayısıyla muhteşem bir müzik dinletisi düzenlendik. Oyuncu ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı, "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" isimli senfonik destan Burak Tüzün'ün orkestra şefliğinde sanatseverlerle buluştu. Tarihi Kervansaray'daki etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel ile birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Cumhuriyet kutlamalarımıza yarışır sanatsal bir etkinlik oldu.

Cumhuriyet fikrinin Atatürk'ün zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı temasının destansı bir dille dönemin şahitlerinin anılarından faydalanılarak anlatıldığı dinletiden elde edilen gelir, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ne bağışlandı. "dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gösteri bitiminde yaptığı konuşmada, " Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yazdığı destanı en güzel özetlerinden birini böylesine duygu yüklü bir anlatımla dinlemek bambaşka bir duygu. Böylesine muhteşem bir etkinliği bizlerle buluşturan KUSAV'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA