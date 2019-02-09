Cumhuriyet Üniversitesinin 45. Kuruluş yıl dönümü kutladı

Türkiye'nin 13. Üniversitesi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bugün düzenlenen törenle 45. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kadı Burhanettin Salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlk konuşmayı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yaptı. Yıldız konuşmasında Sivas'ın tarihte eğitimde sahip olduğu yere dikkat çekip, "Sivas gibi tarih boyunca Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olmuş, alimler diyarı olarak anılmış bir şehirde üniversite kavramı daha da önemli bir yere haizdir. Çünkü Sivas medreselerin yoğun olduğu, ilim ve irfanla haşir neşir olmuş bir şehir. Bu sebepten, biz Üniversitemizin tarihini medreselerin kurulduğu yıllara dayandırıyoruz. Her zaman dediğim üzere, üniversitelerin 2 önemli görevi var. Eğitim vermek ve araştırma yapmak. Eğitim yıllardan bu yana yapılıyor."dedi.

"Zırh plakası ürettik"

Yıldız üniversite olarak üretime verdikleri öneme değinerek zırh plakası ürettiklerinin altını çizdi. Yıldız, "Savunma sanayi için tamamen yerli malzemeleri kullanarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası ürettik. Malumunuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının henüz bir tedavisi, ilacı ya da iğnesi, yok. Geçtiğimiz günlerde bu hastalığa ilaç üretmek adına bir çalıştay düzenledik. Daha başka alanlarda da ilaç üretmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, üniversitelerin kentlere olan katkılarına değinerek Sivas Belediyesi olarak Üniversiteye vermiş oldukları destekleri sıraladı.

Sivas Valisi Salih Aydın konuşmasında, "Sivas'ın geçmişine vurgu yapıldığı zaman Sivas kavramının altında, Darul Ulema, alimler şehri olarak vurgulanmasının altında üniversiteler şehri olması yatmaktadır. Buruciye medresesi, Şifahiye medresesi, Gökmedrese'yi göz önüne aldığımızda Darul Ulema ünvanını almasının altında bu değerler yatmaktadır. Dolayısı ile ilmimizin, bilgimizin, örfümüzün, adetimizin, kültürümüzün, geçmişimizin devamını sağlayacak olan da Cumhuriyet Üniversitesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunu alan filmler izlendi. Bilim, kültür ve spor alanlarında dereceye giren öğrence ve akademisyenlere ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında Dünya Güreş Şampiyonu Taha Akgül'de yer aldı. Program fotoğraf sergisinin gezilmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA