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Cumhuriyetçi kongre üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert koronavirüse yakalandı.

Cumhuriyetçi kongre üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da koronavirüs testi yaptırdı. Gohmert'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, bu sabah Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine koronavirüs testi yapıldığını belirtti. 

Louie Gohmert, ilk yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini belirtti.

Gohmert bu sebeple Donald Trump'ın uçağına binemediğini ve geri döndüğünü ifade etti.

MASKE TAKMAYI REDDETTİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Hiçbir belirti göstermediğini belirten Gohmert, "Bu virüsün başkalarına da bulaşmasını önlemek adına çok çok dikkatli davranacağım." ifadesini kullandı. 

Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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