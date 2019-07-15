"Cumhuriyetçiler, Trump’ın ‘ırkçı’ Tweetlerine sessiz kalıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan "ırkçı" Tweetlerine, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin sessiz kaldığı belirtildi.

Independent gazetesinde yer alan bir haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan "ırkçı" Tweetlerinin, Cumhuriyetçi Parti üyesi kişilerce kınanmadığı ve parti üyelerinin olay hakkında genel olarak sessiz kalmayı tercih ettiği vurgulandı.

Haberde, Senato Çoğunluk Lideri olarak görev yapan Senatör Mitch McConnell'in sözcüsünün ve diğer Cumhuriyetçi Parti liderlerinin temsilcilerinin konu hakkında yorum yapmayı reddettiği belirtildi. Ayrıca, haberde sadece Teksas'ın Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilcisi Chip Roy'un olaya dair "Kongre'de olsun olmasın, bir ABD vatandaşına ülkene geri dön demek yanlıştır" ifadelerini kullanarak Tweet attığına yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerine, memleketlerindeki yönetimlerinin "tam bir facia" olduğunu söyledi ve "ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmaları" önerisinde bulunmuştu.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Aslen yönetimlerinin tam bir facia durumda olduğu, yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerden gelen "ilerici" kadın Demokrat Kongre Üyelerinin şimdi acımasızca ABD vatandaşlarına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç. Neden ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmıyorlar? Ondan sonra geri dönüp bize bunun nasıl yapıldığını gösterirsiniz. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var" demişti.

DHA