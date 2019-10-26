Cumhuriyete değer katanlar ödülleri sahiplerini buldu

Çankaya Belediyesinin, Cumhuriyetin 96. yılında bu yıl ilk kez düzenlediği Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülleri Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhuriyetin 96. Yılını, 25-29 Ekim tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası" olarak bir dizi etkinlikle kutlayan Çankaya Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği, Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Demokrasi mücadelesini güçlendirmemiz gerekiyor"

Atatürk'ün "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal halkın temel öge olarak öne çıkmasını sağlamıştır ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüyle de halk egemenliğini vurgulamıştır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete değer katanlara ödül verilmesi dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederek, "Bugün yaptığımız iş güzel bir iş. Cumhuriyete değer katanlara bugün ödül vereceğiz. Cumhuriyete hep beraber değer katmaya ve Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaya and içtik ve bu andımızı mutlaka yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk demek"

Kısa süre önce hizmete açtığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Mustafa Kemal Atatürk demek. O nedenle Cumhuriyetin kazanımlarını ve birikimlerini topluma en iyi şekilde anlatan aydınlarımızın, bilim insanlarımızın Çankaya adını taşıyan bir ödülle taçlandırılması gerektiğini düşündük ve bu onur ödüllerini verme kararı aldık" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından Cumhuriyete değer katanlara ödülleri verildi. Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle siyasi yaşama, basına, toplumsal hafızaya sağladığı katkı ve mücadele dolayısıyla Altan Öymen'e ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sundu.

Eskişehir'in bir Cumhuriyet kenti olarak inşasına öncü olması, Cumhuriyetçi yönetim anlayışına, üniversite yaşamına, yetiştirdiği binlerce öğrenciye, kültüre ve sanata kattığı değerlerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ise ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen takdim etti.

Ülkenin en zor zamanlarında, basının büyük bir baskı altında olduğu bir ortamda, halkın taleplerini korkmadan ve yılmadan savunan ve bundan dolayı yargılanmasına rağmen Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla geri adım atmayan duruşu dolayısıyla Sözcü gazetesine verilen ödülü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk alırken, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin en büyük destekçisi, basınımızın özgürlük okulu, ülkemizin bağımsızlığı için nice aydını ile bedel ödeyen ve hala azim ve kararlılıkla kurulduğu gündeki ilke ve değerleriyle mücadelesini sürdürmesinden dolayı Cumhuriyet gazetesine verilen ödülü ise Ankara Temsilcisi Sertaç Eş aldı.

Atatürk'ün kurduğu en değerli kurumlardan Türk Dil Kurumu'nun 12 Eylül darbesi ile içinin boşaltılmasına karşı çok sayıda aydını bir araya getirerek dilimize, Türkçemize sahip çıkan ve bu konuda verdiği mücadele dolayısıyla ödüle layık görülen Dil Derneği adına ise ödülü dernek başkanı Sevgi Özel aldı.

Cumhuriyetimizin tarihsel birikiminin araştırılması ve anlaşılmasındaki çalışmalarının yeni kuşaklara aktarılması ve ülke gençliğinin kendi tarihini öğrenmesine sunduğu katkılardan dolayı ödüle layık görülen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ise ödülü 27 Ekim Pazar saat 13.00'de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde katılacağı konferansta verilecek.

Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe örgütü yöneticileri, muhtarlar, gazeteciler ve sivil toğlum kuruluşları katıldı. Gecede Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan Hacettepe Trio da kısa bir müzik dinletisi sundu.

Kaynak: İHA