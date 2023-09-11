Cumhuriyet’in 100.yıldönümü vesilesiyle Astana’daki caddeye “Anadolu” adı verildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhuriyet’in 100.yıldönümü vesilesiyle Astana’daki caddeye “Anadolu” adı verildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Tokayev, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmada Cumhuriyet'in 100.yıldönümü münasebetiyle Astana'daki caddelerden birine Anadolu adının verilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Astana'daki temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tokayev'in kabulde yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı görevine atanmasından dolayı Fidan'ı tebrik ederek, onun Kazakistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi. Bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılını kutlayacağına işaret eden Tokayev, "Türkiye, 100 yıl içerisinde siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarı elde etti. Bölgesel ve küresel sorunların çözümüne aktif şekilde katılarak uluslararası arenada otorite bir devlet haline geldi. Cumhuriyet'in 100.yıldönümü münasebetiyle Astana'daki caddelerden birine Anadolu adının verilmesi talimatı verdim" dedi.

"Türkiye, Kazakistan'daki en büyük 10 yatırımcı arasında yer almaktadır"

Tokayev, Türkiye'nin, Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından olduğunun altını çizerek, "Kardeş ülkelerimizin ilişkileri geniş stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. Türkiye, Kazakistan'ın önde gelen 4 ticaret ortaklarından biri. Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 54 artarak 6 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın yakın gelecekte 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasında yatırım işbirliği dinamik şekilde gelişmektedir. Türkiye, Kazakistan'daki en büyük 10 yatırımcı arasında yer almaktadır. Şu anda 2 milyar 800 milyon doları aşan 36 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin büyük perspektiflere sahip olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan ise, Tokayev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Türkiye ve Kazakistan Türk dünyasının iki önemli aktörü ve bizler potansiyellerimizi ancak hayata geçirirsek hem kendi ülkelerimize hem de bölgemize gerçekten çok yardımcı olabiliriz. Sizin dinamik ve vizyoner yöneticiliğinize sayın cumhurbaşkanımız çok güveniyor, bununla büyük stratejik hamleler yapabileceğimize inanıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde sizin liderliğinizle biz Türk-Kazak ilişkilerini daha iyi bir seviyeye çıkardık. Bu ülkelerimizin vefası için kritik derecede önemli ve biz buna devam edeceğiz. Özellikle kasım ayında yapılacak Türk Devletleri teşkilatı zirvesini dört gözle bekliyor. İnşallah buraya geldiğinde stratejik konuları ayrıntılı olarak masaya yatıracak" dedi.

Bakan Fidan, ayrıca Astana'da Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'in kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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