Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’da okuma seferberliği

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılını farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde okuma alışkanlığını arttırmak ve kitap sevgisini aşılamak için okuma seferberliği başlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 0-8 yaş grubu çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da 9-18 yaş grubu gençler için başlatılan okuma seferberliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ödül töreni ile taçlandırılacak. Cumhuriyet'in 100.Yılında Okuma Seferberliği projesine katılarak 100 kitap okuyanlara çeşitli ödüller verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100.Yılında Okuma Seferberliği Projesi'ne katılan Ata Deniz Özsoy kitap okumayı çok sevdiğini ve Cumhuriyet'in 100.yılında okuma seferberliğine katıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün o yıllarda 4 bine yakın kitap okuyarak ülkemiz için birçok şey yaptığını söyleyen Ata Deniz herkese kitap okumayı tavsiye etti.

Okuma seferberliğine katılan Mustafa Özdemir ise kitap okumanın çok yararlı olduğunu, odaklanmayı ve derslerde başarılı olmalarını da sağladığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)