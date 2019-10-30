Cumhuriyetin 96. yaşı Muğla’da coşku ile kutlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adam Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe ilçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, bayraklar, meşaleler ve marşlar ile birlikte coşku içinde gerçekleşti.

Renkli anlara sahne olan ve büyük bir birliktelik sergilenen yürüyüş sonrasında tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık Melek Mosso konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Gürün, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Konserde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde 29 Ekim'i büyük bir bayram olarak kutlamaya hakkımız var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce çok canımız yandı, çok şehit verdik ve çok kan döküldü. Bunun sonucunda da Cumhuriyet kuruldu. Ancak Cumhuriyeti ilelebet muhafaza etmek için şehitler vermeye devam ediyoruz. Ata'mız "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünü 100 yıl önce söyledi. Şimdi görüyoruz ki emelimiz yurdumuzda barışı sağlamak ve ülkemizi en üst seviyeye çıkarmak. Bu görev bilinci, barış, sevgi, demokrasi, özgürlük ve insan hakları ile Cumhuriyeti taçlandırmamız gerekiyor. Burada en büyük görev siz gençlere düşüyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün 96 yaşında olan Cumhuriyeti çok güvendiği siz gençlere armağan etti. Çağdaş, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA