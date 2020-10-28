Cumhuriyet'in 97'inci yılına özel: Milli Mücadele Sergisi hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak Milli Mücadele Sergisi'nde İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergilenecek.

SERGİ "HAKİMİYET MİLLETİNDİR" SLOGANIYLA AÇILACAK

Cumhuriyet'in 97. yılı dönümüne özel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.

TBMM'NİN AÇILIŞINDA KULLANILAN İLK BAYRAK DA SERGİDE YERİNİ ALDI

Milli Mücadele Sergisi'nde, 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından olan Satı Kadın'a ait pamuk yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler ile Hanımlar Esirgeme Derneğinin TBMM'ye şükran hediyesi olarak verdiği örtü de ilk kez sergilenecek.

10 FARKLI MÜZEDEKİ ESERLER TEK BİR SERGİDE TOPLANDI

30 Ekim Cuma gününden itibaren, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek vatandaşların sergiyi gezebileceklerini ifade eden Tuğlu, "Değişik müzelerden 100'ün üzerinde orijinal eser bir arada. Vatandaşlarımız 10'dan fazla müzede bu eserleri görmesi gerekirken hepsini bir arada görme imkanına sahip olacak. Özel aile müzelerinden, İsmet İnönü Vakfı, Celal Bayar Vakfı ve Sütçü İmam ailesinden gelen eserler de var. Sergimizde ilk kez görücüye çıkacak belge ve objeler de mevcut." bilgisini verdi.

ŞAHSİ EŞYALAR, BELGELERİ VE KONGRE KARARLARI, SERGİLENECEK

Sergide ayrıca Mondros Mütarekesi belgesi, Mustafa Kemal Paşa'yı Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'daki görevini başladığını bildiren telgraf, Atatürk'ün evrak çantası, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi kararları, Erzurum Kongresi mührü, Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli Belgesi, Sevr Andlaşması belgesi, Lozan Andlaşması belgesi de yer alıyor. Sergide Milli Mücadele'de askerlerin giydiği elbise, bot ve kullandıkları mataralar ile silahlar, o dönemde kullanılan telefon santrali, sahra telefonu, Atatürk'ün İstiklal Harbi'nde kullandığı dürbünü, mührü, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri" emrinin orijinal yazılı metni de dikkate sunuluyor.

Milli Mücadele'nin ruhunu daha yakından hissedebilmek için, sergide Namazgah Tepe'de ordunun muzafferiyeti için yapılan dualar ve Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet Mitingi' ndeki konuşması yer alırken Nutuk için özel bir oda oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, serginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlandığını belirtirken, pandemi koşulları nedeniyle aynı anda en fazla 80 kişinin ziyaret edebileceği serginin 2 ay boyunca ziyarete açık olacağını bildirdi. Serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davetlilerin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.