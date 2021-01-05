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  3. Cumhuriyetle yaşıt Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün en büyük isteği gerçek oldu: Artık Türkiye'de

Cumhuriyetle yaşıt Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün en büyük isteği gerçek oldu: Artık Türkiye'de

Uzun yıllardır ABD'de ikamet eden cumhuriyetle yaşıt Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün en büyük dileği gerçek oldu. Vatan hasreti çektiğini her fırsatta dile getiren Prof. Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Cumhuriyetle yaşıt Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün en büyük isteği gerçek oldu: Artık Türkiye'de

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi. Chicago Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1965’ten bu yana Indiana Bloomington’da yaşayan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye’de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

BUGÜN 14.00 SIRALARINDA ANKARA'DA OLACAK

Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz’ü Türkiye’ye getirmesi için ABD’ye ambulans uçak gönderdi. Başgöz, Türkiye’ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Indianapolis’ten yerel saat ile 10.00’da ambulans uçakla Türkiye’ye hareket etti.

Uçağın yakıt ikmaliyle Ankara’ya bugün saat 14.00 civarında ulaşması bekleniyor.

PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hastalığı ne?Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hastalığı ne?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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