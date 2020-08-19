Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti!

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Konya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

''DUALARINIZI BEKLİYORUM''

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: ''KURALLARA UYARAK ACI HABERLERİ AZALTALIM''

Oflaz'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." dedi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

MAHİR ÜNAL'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ünal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Konya, Çumra Belediye Başkanımız Halit Oflaz hayatını kaybetti. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, Çumralılara, Ak Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum'' dedi.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Konya, Çumra Belediye Başkanımız Halit Oflaz hayatını kaybetti. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

Kederli ailesine, Çumralılara, Ak Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. https://t.co/7kzoVb3vOM — Mahir Ünal ?? (@mahirunal) August 18, 2020

Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü?

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra doğumludur. Konya Karatay Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı.

2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu. Halit Oflaz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.