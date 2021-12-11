Cunda ne demek, TDK'ya göre Cunda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cunda ne demek? Cunda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cunda kelimesi. Peki cunda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cunda nedir, cunda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUNDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cunda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cunda kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre cunda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yatay serenlerin her iki başı

