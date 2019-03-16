Cunda Rahmi M. Koç Müzesi'nde "ders saati"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Rahmi M. Koç Müzesi'nde, İl Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla "Bugün Dersler Müze'de" etkinliği yapılacak.

"Müzede Eğitim Projesi" kapsamındaki etkinlikte, çocuklara yaş gruplarına uygun düzenlenen müfredata paralel müze koleksiyonundan seçilen objelerle hazırlanan eğitimler verilecek.

Eğitimlerle her konuda kendine güvenen, çevresiyle barışık, soru sormaktan çekinmeyen, düşünen, öğrenmekten vazgeçmeyen ve ulaştığı bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilen üretken bireyler olma yolunda çocukların desteklenmesi hedefleniyor.



Projenin tanıtımı için Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi yöneticisi Zehra Jale, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı yöneticisi Yasemin Site, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü yöneticileri ve eğitimcilerinin katılımıyla bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasına ilişkin yapılacak atölye çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA