Televizyon ekranlarının sevilen dizisi, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeşilçamın ünlü ismi CÜneyt Arkın da katıldı. Cüneyt Arkın, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonunda 'Aksakallılar'ın Reisi' olarak izleyici ile buluşacak. Yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçecek olan Cüneyt Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyeceğe benziyor.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin, uzun yıllardır ekrandan uzak kalan efsane isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda izleyicilere ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.

Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla Eylül'de ekranlara geri döneceği öğrenildi.