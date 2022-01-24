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  3. Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! "İçim yanıyor..."

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! "İçim yanıyor..."

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in ölümü sevenlerini hüzne boğarken Cüneyt Arkın'ın Girik hakkında söyledikleri duygulandırdı. Yayına bağlanan Arkın ağlamaktan konuşamadı...

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! "İçim yanıyor..."

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in ölümü sevenlerini hüzne boğdu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Girik’in ölümüne ilişkin hastaneden yapılan açıklamada koronavirüse bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini duyuruldu.

"BAĞIRA BAĞIRA AĞLAMAK İSTİYORUM"

Kahreden haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. "İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti... Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım..." diyerek acısını dile getirdi.

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! İçim yanıyor...

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Perihan Savaş da canlı yayınında Fatma Girik’in ölümünün ardından gözyaşları içinde şu açıklamaları yaptı:

‘Sözün bittiği yerdeyiz aslında Türk sineması gerçekten çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisi ile bir film çektim. Çok sevecen çok cana yakın filmdeki bütün kıyafetlerimle makyajımla kendisi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar.’

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! İçim yanıyor...

ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk sinemasının jönü Ediz Hun, Girik'in fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! İçim yanıyor...

Ahu Tuğba da Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Türk sineması dev bir ustayı kaybetti. Mekanın cennet olsun" notu yayınladı.

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! İçim yanıyor...

Seren Serengil de babasıyla Fatma Girik'in olduğu bir filmden fotoğraf paylaşarak "Fatma ablam daha geçen hafta konuştuk yanına gelecektim yetişemedim çok üzgünüm. Babamın en sevdiği dostlarındandın iyi bakın kendinize birbirinize mekanınız cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle yıkıldı! Ağlamaktan konuşamadı! İçim yanıyor...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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