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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın diziden neden ayrıldı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın diziden neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın diziden neden ayrıldı?

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu Kuruluş Osman dizisi 3. yeni sezonu ile hayranlarının karşısına çıkarken Cüneyt Arkın'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı aratılıyor.  Bunun üzerine seyirciler Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın diziden neden ayrıldı? sorularını merakla araştırmaya başladı. İşte detaylar...

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILDI MI?

"Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, ayrılık haberini sosyal medyadan verdi.

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını duyurdu. Veda paylaşımında Arkın, "Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

CÜNEYT ARKIN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi rolüyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yeni sezonda yapımda olmayacağını resmen açıkladı. 

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın diziden neden ayrıldı?

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