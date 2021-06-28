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  3. Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonasında rekora koşuyor! Adını tarihe yazdıracak

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonasında rekora koşuyor! Adını tarihe yazdıracak

Türkiye'deki FIFA kokartlı hakemler listesinde bulunan Cüneyt Çakır 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Hırvatistan ile İspanya arsında oynanacak maçı yönetecek. Bu maç ile birlikte Cüneyt Çakır, Avrupa'nın sayılı hakemlerinin maç yönettiği şampiyonada en çok görev alan hakem konumuna yükselerek yeni bir rekora imza atmış olacak.

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonasında rekora koşuyor! Adını tarihe yazdıracak

Cüneyt Çakır ve ekibi Avrupa'da ses getirmeye devam ediyor. Avrupa şampiyonası son 16 tutunda eşleşen Hırvatistan ile İspanya arasında gerçekleşecek karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır bu maç ile birlikte turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olacak. Anders Frisk'in 8 maçla elinde bulundurduğu rekoru kırmaya hazırlanan Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç 28 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak.

Avrupa Şampiyonasında en çok maç yöneten hakemler:

9* - Cüneyt Çakır

8 - Anders Frisk

7 - Björn Kuipers*:

Cüneyt Çakır Hırvatistan - İspanya maçıyla 9 maç yönetmiş olacak

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonasında rekora koşuyor! Adını tarihe yazdıracak

EN SON EURO 2016'DA GÖREV ALMIŞTI

Avrupa şampiyonası kariyerinde Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yöneterek dikkat çeken Cüneyt Çakır, 2016 İtalya ile İspanya ile oynanan son 16 turu karşılaşması ile bu şampiyonada şimdiye kadarki son maçını yönetmişti.

Artık Avrupa'nın en deneyimli hakemlerinden biri olarak gösterilen Çakır'ın bu Euro 2020'de görev alması herkes tarafından bekleniyordu. A Milli takımımızın erken veda ettiği turnuvada 3. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır'ın böyle bir başarıya imza atmış olması hepimizi gururlandırdı. 

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