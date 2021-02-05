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Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son hali

Süper Lig'de en fazla maç yöneten hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır, liginde en tecrübeli hakemleri arasında yer alıyor. Cüneyt Çakır hakkında en çok merak edilenler arasında ise hangi takımlı ve ne kadar maaş aldığı sorusu var. Detaylar haberimizde...

Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son hali

Süper Lig'in en deneyimli hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, Avrupa'nın da önde gelen hakemlerinden birisidir. Avrupa ve dünyada birçok başarısı olan Çakır, Dünya Kupası yarı finali, Şampiyonlar Ligi finali ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da görev almıştır. Türkiye'nin en gözde hakemlerinden birisi olan Cüneyt Çakır, yönettiği büyük maçlarda verdiği kararlarla da taraftarların gündeminde kalmayı başarıyor. Peki, Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son hali nasıl? İşte detaylar...

CÜNEYT ÇAKIR HANGİ TAKIMLI?

Ülkemizde her hakem için en çok sorulan soru hiç şüphesiz 'hangi takımlı' oldukları. Cüneyt Çakır için de en çok sorulan soruların arasında yer alan bu sorunun cevabı ise net değildir. Ancak birçok haber sitesinde Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçeli olduğu herhangi bir kaynağa dayandırılmadan sunuluyor. 

Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son hali

NE KADAR KAZANIYOR?

Süper Lig'in en tecrübeli ve en çok maç yöneten hakemlerinden birisi olan Cüneyt Çakır, ligin en çok kazanan hakemleri arasında da yerini alıyor. Hakemler için aylık ve maç başı maaş ortalamaları bulunurken, aylık maaşların 12 ile 15 bin TL arası olduğu biliniyor. 

Klasman seviyesine göre değişen maaşlarda VAR hakemi maç başı 4 bin TL kazanırken orta hakem, 10 bin TL kazanabiliyor. Cüneyt Çakır'da bu ligin en yüksek maaş ortalamasına sahip hakemlerinden birisidir

SON HALİ

Son yıllarda bir imaj değişikliğine giden Cüneyt Çakır, ekranlarda görmeye alışkın olmadığımız bir tarzda çıkmıştı futbolseverlerin karşısına.

İşte Cüneyt Çakır'ın önceki ve sonraki halleri:

Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son haliCüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son hali

Onur Çelik
Spor Editörü
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