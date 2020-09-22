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  3. Cüneyt Çakır, Slavia Prag-Midtjylland maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Slavia Prag-Midtjylland maçını yönetecek

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Slavia Prag-Midtjylland maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Slavia Prag-Midtjylland maçını yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında 22 Eylül Salı günü oynanacak maçta görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, Slavia Prag ile Midtjylland takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçını yönetecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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