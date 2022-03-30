Cüneyt Çakır'a önemli davet! Yeniden Dünya Kupası'na katılabilir! İsviçre Federasyonu devreye girdi!

MHK tarafından alınan hakem kararının yankıları sürerken sürece İsviçre Federasyonu da dahil oldu. Türk ve dünya futbolunun en önemli hakemlerinden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı 13 hakemin görevden alınması, Çakır'ın Dünya Kupası'nda maç yönetmesinin önüne geçmişti. Bu durumun üzerine harekete geçen İsviçre Federasyonu Cüneyt Çakır'a ülkelerinde hakemlik teklifinde bulundu.

TAHKİM KARARINI TANIMAYACAK

2022 Dünya Kupası'na katılması durumunda 6. kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak adını tarihe yazdıracak olan Cüneyt Çakır, MHK'nin kararıyla hakemlik yapma şansını kaybetmişti. Diğer hakemlerle birlikte Tahkim Kurulu'na başvuru yapan ve haklı bulunan Çakır'a bu kez de MHK Başkanı Gündoğdu engel olmuş ve Tahkim Kurulu'nun kararını tanımayarak bu hakemlere görev vermeyeceğini açıklamıştı.

İSVİÇRE FEDERASYONU TEKLİF YAPTI

Süreç oldukça ilginç bir halde devam ederken Eski hakem ve şimdilerde futbol yazarlığı yapan Deniz Çoban önemli bir iddia ortaya attı. Fanatik'te yer alan habere göre İsviçre Futbol Federasyonu, tecrübeli hakeme sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesi için teklifte bulundu.

KARAR ONAY AŞAMASINDA

Karar şu anda iki Federasyon arasındaki görüşmeler ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu karara onay vermesi halinde Cüneyt Çakır ve ekibi İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Bununla birlikte Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'nda yeniden görev alabilme hakkı doğacak.