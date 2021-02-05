Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Alex Rodrigue'den Jennifer Lopez'e ihanet şoku!Cüneyt Çakır hangi takımlı ve maaşı ne kadar? Cüneyt Çakır'ın son haliŞubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı işsizlik ödeneği ne zaman yatacak?Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli olduEKYS puanı kaç yıl geçerli? EKYS'de kaç puan almak gerekir?Şeyma Altundal kimdir? İddialar doğru mu, türbanı açıldı mı?Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi | Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbilerSON DAKİKA! Milletvekili Ahmet Şık hakkında flaş karar: Soruşturma başlatıldı!Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm full izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi | Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler

Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi | Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler

Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden birisi olan Cüneyt Çakır, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Bunun üzerine futbolseverler, Cüneyt Çakır'ın derbi karnesini merak ediyor. İşte detaylar...

Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi | Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler

Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden birisi olan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, ligin 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi oldu. Ligde yönettiği son iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sonuçlanan Cüneyt Çakır'ın, derbi istatistikleri merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci derbisini yönetiyor. 

Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER

SezonMaçSonuçKategori
2005-2006Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray2-1T.Kupası
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0Lig
2006-2007Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe2-1T.Kupası
2008-2009Galatasaray-Beşiktaş4-2Lig
2009-2010Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig
2010-2011Fenerbahçe-Beşiktaş1-1Lig
2010-2011Galatasaray-Beşiktaş1-2Lig
2010-2011Beşiktaş-Fenerbahçe2-4Lig
2011-2012Beşiktaş-Galatasaray0-0Lig
2011-2012Fenerbahçe-Galatasaray0-0Lig S.Final
2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe3-2Süper Kupa
2012-2013Fenerbahçe-Galatasaray2-1Lig
2013-2014Fenerbahçe-Beşiktaş3-3Lig
2013-2014Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2014-2015Galatasaray-Fenerbahçe2-1Lig
2014-2015Beşiktaş-Galatasaray0-2Lig
2014-2015Fenerbahçe-Galatasaray1-0Lig
2015-2016Fenerbahçe-Beşiktaş2-0Lig
2016-2017Fenerbahçe-Galatasaray2-0Lig
2017-2018Galatasaray-Fenerbahçe0-0Lig
2017-2018Beşiktaş-Fenerbahçe3-1Lig
2018-2019Beşiktaş-Galatasaray1-0Lig
2019-2020Galatasaray-Fenerbahçe0-0Lig
2019-2020Fenerbahçe-Beşiktaş3-1Lig
2020-2021Beşiktaş-Galatasaray2-0Lig
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT