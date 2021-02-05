Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi | Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler

Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden birisi olan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, ligin 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi oldu. Ligde yönettiği son iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sonuçlanan Cüneyt Çakır'ın, derbi istatistikleri merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci derbisini yönetiyor.

Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER