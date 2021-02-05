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Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

Süper Lig'ün 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Deneyimli hakem, dev derbiyi kariyerinde 13. kez yönetecek.

Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

Süper Lig'in en deneyimli hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, sezonun en kritik maçları arasında gösterilen 24'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi olarak atandı.  Kariyerinde 13. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak olan Çakır'ın bu mücadelede yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 6 kez sarı-lacivertliler galip gelirken, 3 kez de Galatasaray zafere uzandı. 3 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Bu derbilerde Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 kırmızı kart gördü.

Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

FENERBAHÇE'YE 10 KIRMIZI

Fenerbahçe'nin 56 maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, sarı-lacivertlilere 10 kez kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe, bu 56 maçın 28'inde galip gelirken 17'sinde de mağlup oldu. 10 kırmızı kartın yanı sıra 123 de sarı kart sarı-lacivertlilere çıktı. Çakır'ın düdük çaldığı bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakipleri ise 14 kez saha dışına atıldı.

GALATASARAY'A 138 SARI KART

FIFA kokartlı hakem, Galatasaray'ın ise 56 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 26'sında sahadan zaferle ayrılırken, 16 maçta ise mağlup oldu. Çakır, bu maçlarda Galatasaraylı futbolculara 11 kırmızı, 138 de sarı kart gösterdi. Deneyimli hakemin görev aldığı Galatasaray maçlarında rakiplere ise 8 kırmızı kart çıktı.

Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

Çakır'ın görev aldığı Fenerbahçe - Galatasaray derbileri ve sonuçları ise şu şekilde:

28.09.2019 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

22.10.2017 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

20.11.2016 Fenerbahçe -Galatasaray: 2 0

08.03.2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0

18.10.2014 Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1

12.05.2013 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1

12.08.2012 Galatasaray-Fenerbahçe: 3-2

12.05.2012 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

28.03.2010 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

27.02.2008 Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1

22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray: 4-0

08.03.2006 Fenerbahçe -Galatasaray: 2-1

Onur Çelik
Spor Editörü
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