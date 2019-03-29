Cüneyt Çakır’ın yönetiği kritik maçta gülen taraf Al Nassr oldu

Cüneyt Çakır'ın yönettiği, Suudi Arabistan Pro Lig'in zirve yarışındaki önemli karşılaşmasında lider Al Hilal'i 3-2 ile geçen Al Nassr, zirveye oturdu.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Lig'in zirve yarışındaki önemli karşılaşması olan Al Hilal - Al Nassr maçını yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak Ali Palabıyık görev aldı. Dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

King Fahd International Stadyum'da oynanan maçta 5 gol bir de kırmızı kart çıktı.

Lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr arasında büyük çekişmeye sahne olan mücadele ilk 46. dakikada Abderazak Hamdallah geldi ve Al Nassr öne geçti. Lider ise cevabı 53. dakikada Ali Albulayhi ile vererek skoru eşitledi. Mücadelenin 67. dakikasında ise Mohammed Kanoo ikinci sarı kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Al Nassr 10 kişi kalan rakibi karşısında Bruno Uvini ile 77. dakikada bir kez daha önce geçti. Mücadeleden kopmayan Al Hilal hemen 79. dakikada Salem Al Dawsari ile skoru bir kez daha eşitledi. Mücadelenin 90+7. dakikasında sahneye çıkan Bruno Uvini kendisinin 2 takımının 3. golünü atarak, maçın skorunu belirledi.

Mücadelen 3-2 galip ayrılan Al Nassr 58 puanla zirveye çıktı. Al Hilal 57 puanla 2. sıraya düştü.

Kaynak: İHA