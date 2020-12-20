Cüneyt Çakır'n saçına ne oldu? Kel miydi? Yeni saç imajı şaşkınlık yarattı

Türk futbolunun başarılı orta hakemlerinden Cüneyt Çakır'ın süper lig'in 13. haftasında Gazi Antep Futbol kulübü ile Fenerbahçe ile oynana maçta daha önceki görüntülerine rağmen kafasının kel olması maçı izleyen seyirciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Cüneyt Çakırın saçsız halini görenler Cüneyt Çakır'ın alışılmışın dışında saçsız görmesi üzerine izleyiciler tecrübeli hakemin imajmı değiştirdi saçı yokmuydu diye merak etmeye başladı.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN YENİ İMAJI İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTI"

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-1 yenildiği Gazi Antep Futbol Kulübü maçında tecrübeli hakemin saçsız hali maçın önüne geçti. Dünyada ve Türkiyede çok başarılı bir hakem kariyeri olan Çakır'ın ilk defa bu şekilde gözükmesi seyirciler tarafından merak konusu oldu . seyirciler Cüneyt Çkır imajmı değiştirdi yoksa daha öncedende keldi de bu güne kadar sakladımı diye merak etmeye başladı.

"SEYİRCİLER CÜNEYT ÇAKIR'IN BU GÖRÜNTÜSÜNE ALIŞMIŞTI"

dililen bilgilere göre başarılı hakemin doğal saçının bu olduğu, kel olan saçını özel bir boya ile boyatarak saç varmış gibi gösterdiği, bu imajından vaz geçerek Gazi Antep futbol kulübü Fenerbahçe arasında oynanan maça kendi doğal haliyle çıkma kararı aldığı belirtildi. Çakır'ın bundan sonrada bu son doğal haliyle yaşayacağı belirtiliyor.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Türk futbolunun ve dünya futbolunun başarılı hakemi Cüneyt çakır 23 Kasım 1976 tarihinde istanbulda doğdu eski hakemlerden ve eski MHK başkanı serdar çakır'ın oğludur. Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi işletme bölümünden mezunu olan Cüneyt Çakır, hakemliğin yanında ayrıca birçok sigorta şirketinin acenteliğini yapan sigortacıdır.

10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor ‘un altyapısında futbol oynadı. 1994 yılında, 17 yaşında hakemliğe ilk adımını attı. 3 yılı aşkın sürede İstanbul Amatör Kümede 1000'e yakın maç yönetti. 2001 yılında Süper Lig’de görev almaya başladı.

Ligdeki yönettiği ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçıdır. Bugüne kadar Süper Lig’de yönettiği 172 maç ile Ligin en fazla maç yöneten hakemi unvanını aldı. 2006 yılında FIFA dı. 69 uluslararası maç yönetti. Kariyerinde; U19 Avrupa Şampiyonası; U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Finali (İngiltere – İsveç); UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali (Fulham-Hamburg); U20 Dünya Kupası Yarı Finali (Portekiz – Fransa); UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali (Barcelona-Chelsea) ve EURO 2012 Yarı Finali (İspanya-Portekiz) bulunuyor.

Cüneyt Çakır, 2007 yılında gösterdiği başarıdan dolayı Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği mentör kursuna davet edildi. Bu kurstaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde premier development kategorisine yükseltilmiştir. 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını yönetti.

2010-2011 sezonunda şampiyonlar ligi gurup maçlarında yönettiği Rubin Kazan-Barcelona maçıyla hem 10 yıl aradan sonra bir Türk hakemi şampiyonlar liginde görev almış hem de bu ligde maç yöneten 3. Türk hakemi olmayı başarmıştır. Aynı sezonda Chealse-Spartak Moskova ve Werder Bremen-İnter maçlarını da yöneten Cüneyt Çakır, Doğan Babacan ve Ahmet Çakar‘dan sonra Avrupa’da üst düzey maç yöneten 3. Türk hakem olmuştur.

Cüneyt Çakır, 16 Haziran 2011’de UEFA tarafından en üst katagori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi’ne yükseltildi.

2014'te Brezilya’da gerçekleşecek 2014 Dünya Kupası için aday gösterilen 52 hakemden biridir.

Cüneyt Çakır, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında da görev almıştır. Öncelikle Portekiz-İzlanda ve Belçika-İrlanda maçlarını yöneten Cüneyt Çakır, 2. Turda oynanan İspanya-İtalya mücadelesini de yönetmiştir. Maç sonucunda yüksek not aldığı halde, maçı kazanan İtalya Basını, Cüneyt Çakır'ı eleştirmiştir. Mücadeleden bir gün sonra 28 Haziran 2016'da Cüneyt Çakır'ın turnuvada başka bir maç yönetmeyeceği açıklanmştır.

Cüneyt Çakır işini ciddiye aldığından inanılmaz bir spor arşivi var ve 80’lerden beri ne kadar spor programı varsa hepsinin kaydını tutuyor. İki kayıt cihazından biri evinde, diğeri ofisinde. Dünya çapındaki tüm maçları da kaydediyor. Her gün en az 2 maç seyrediyor, kararları örnekliyor. Her gün mutlaka en az 2 saat antrenman yapıyor. Çok disiplinli bir özel yaşamı var. İstisnai durumlar dışında en geç 23.00’te yatıyor. Yemek konusunda çok seçici dıyor. Maç sonrası yönettiği maçı oturup seyrediyor.

Cüneyt Çakır, 16 yaşında aşık olduğu Gamze Çakır’la 2005 yılında evlendi.



"CÜNEYT ÇAKIR'IN HAKEMLİK KARİYERİ"

2001- Süper Lig, Hakem

2001- Türkiye Kupası, Hakem

2010- UEFA Şampiyonlar Ligi, Hakem

2011 – 2011 U-20 Dünya Kupası, Hakem

2012 – Avrupa Futbol Şampiyonası, Hakem-4. Hakem

2013 – 2013 U-20 Dünya Kupası, Hakem