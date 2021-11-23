Cüneyt Demiral kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müge Anlı Akkuşlu Cüneyt olayı nedir? Türkücü Cüneyt Demiral biyografisi

Akkuşlu Cüneyt sahne adıyla tanınan Cüneyt Demiral 'Müge Anlı' programında hakkındaki iddialar nedeniyle tekrar gündeme geldi. Söz konusu iddialara adının karışmasıyla Cüneyt Demiral'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Cüneyt Demiral kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müge Anlı Akkuşlu Cüneyt olayı nedir? İşte, Cüneyt Demiral biyografisi

CÜNEYT DEMİRAL KİMDİR? TÜRKÜCÜ CÜNEYT DEMİRAL BİYOGRAFİSİ

Cüneyt Demrial halk müziği sanatçısıdır. Müzik dünyasında yakından tanınan simalardan biri olan sanatçı, Akkuşlu Cüneyt sahne adıyla bilinmektedir.

MÜGE ANLI AKKUŞLU CÜNET OLAYI NEDİR?

Safiye Çallı, katıldığı programda evlenme vaadiyle kendinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti. İddiaları arasında Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdığı yer aldı.

Elindeki tüm birikiminden olan Çallı, sevgilisine sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. İddiaya konu olan Türkücü Cüneyt'in sattığı evlerle araba ve arsa aldığı ortaya çıktı. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını belirtti.