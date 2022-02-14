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Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

Fenerbahçe'li spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

Spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in kim olduğu araştırılıyor. 'Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cüneyt Kaşeler'in biyografisi...

Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

CÜNEYT KAŞELER KİMDİR? 

Cüneyt Kaşeler, Fenerbahçeli  bir spor basını mensubudur.

Kadıköy'de hayatını sürdürmektedir.

Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

TV Net’te Mehmet Ayan’ın da içinde bulunduğu kadro ile futbol yorumlamaktadır. Lig Radyo kanalında maç yorumları yapmaktadır. 

Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi

Kaşeler, Mesut Özil için attığı bir tweetle  gündeme gelmiştir. Mesut Özil'in imza töreninde soru sorarken 'ateşteyim ateşte' şarkısını söyleyerek başlamıştır. Ve sonradan bunun bir totem olduğunu açıklamıştır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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