Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Kaşeler'in biyografisi
Fenerbahçe'li spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cüneyt Kaşeler'in biyografisi
Spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in kim olduğu araştırılıyor. 'Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Cüneyt Kaşeler kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cüneyt Kaşeler'in biyografisi...
CÜNEYT KAŞELER KİMDİR?
Cüneyt Kaşeler, Fenerbahçeli bir spor basını mensubudur.
Kadıköy'de hayatını sürdürmektedir.
TV Net’te Mehmet Ayan’ın da içinde bulunduğu kadro ile futbol yorumlamaktadır. Lig Radyo kanalında maç yorumları yapmaktadır.
Kaşeler, Mesut Özil için attığı bir tweetle gündeme gelmiştir. Mesut Özil'in imza töreninde soru sorarken 'ateşteyim ateşte' şarkısını söyleyerek başlamıştır. Ve sonradan bunun bir totem olduğunu açıklamıştır.